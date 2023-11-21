США продлили пребывание ударной группы в Средиземном море

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Вашингтон продлил пребывание ударной группы во главе с авианосцем "Форд" в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейское командование Пентагона.

"Мы можем подтвердить, что ударная группа во главе с авианосцем "Форд" продолжает находиться в восточной части Средиземного моря", – говорится в сообщении.

В командовании отметили, что пребывание группы является рутинной операцией, которая направлена на реагирование на изменение обстановки.

Ранее сообщалось, что американский военный самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря. С таким заявлением выступало европейское командование ВС США.

До этого в СМИ сообщалось, что Великобритания направит два военных корабля в восточную часть Средиземного моря и будет выполнять полеты над Израилем в качестве знака поддержки. Имелись в виду корабли RFA Argus, на котором можно разместить до девяти транспортных и ударных вертолетов, и RFA Lyme Bay.

18 октября Владимир Путин поручил ВКС РФ постоянно патрулировать воздушное пространство над Черным морем с использованием комплексов "Кинжал". Глава государства объяснил, что такие мероприятия направлены на установление визуального контроля за ситуацией в Средиземном море.