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21 ноября, 06:49

Политика

В ХАМАС заявили о приближении соглашения о перемирии с Израилем

Фото: depositphotos/azarbico

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группировку.

Отмечается, что движение ХАМАС передало свой ответ Катару и прочим посредникам в переговорах с еврейским государством.

Ранее СМИ сообщали, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. По их информации, освобождение заложников может начаться уже в ближайшие дни.

Однако вскоре после этого газета The Jerusalem Post сообщила, что стороны не подписывали никаких соглашений, а официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк опроверг распространявшуюся в СМИ информацию.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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