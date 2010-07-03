Аналитик прокомментировал заявление сенатора США по "Северному потоку – 2"

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Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал заявление американского сенатора Теда Круза о планах ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", сообщает RT.

Он отметил, что говорить исключительно про экономические выгоды во внешней политике в США считается не очень корректным, поэтому необходимо всегда добавлять морально-политические составляющие.

По словам аналитика, американские сенаторы-республиканцы лоббируют свои экономические сектора – ВПК и экспорт. Он назвал "популярной историей" формулировку Круза о том, что Россия будет использовать миллиарды долларов на "агрессию".

Ранее Тед Круз заявил, что санкции США способны более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Он отметил, что газопровод может принести Москве ущерб в миллиарды долларов.