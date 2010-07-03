В американском сенате надеются санкциями задержать "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/DPA/ Stefan Sauer
Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил, что санкции США способны более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Запись выступления политика опубликована на его канале в YouTube.
Он отметил, что газопровод может принести Москве ущерб в миллиарды долларов. Сенатор отметил, что для решения этой проблемы американский конгресс намерен принять законопроект о санкциях или администрация президента прибегнет к своим полномочиям для введения рестрикций.
Круз добавил, что переговоры на эту тему уже ведутся в Белом доме. Он добавил, что в случае введения санкций против компании, участвующих в строительстве "Северного потока – 2", проект может прекратить существование, поскольку Россия не имеет возможностей для прокладки газопровода по дну моря.
"В худшем случае введение санкций против компаний приостановит "Северный поток-2" более чем на год. При лучшем раскладе, который кажется мне более вероятным, мы вместе остановим (строительство. – Прим.ред.) трубопровода", – сказал он.
На прошлой неделе бундестаг принял законопроект о выводе "Северного потока – 2" из-под Газовой директивы ЕС. Согласно ей, одна компания не может добывать газ и владеть трубопроводом в ЕС, по которому этот газ доставляется потребителям.
Датское энергетическое агентство тем временем решило оформить разрешение на прокладку газопровода, хотя ранее Дания была одним из самых активных противников строительства. Немецкий политолог Александр Рар считает, что главной причиной согласия стала экологическая революция в Европе.
На сегодняшний день строительство газопровода завершено на 80%. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро. По предварительной информации, завершить работы планируется в конце 2019 года.
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