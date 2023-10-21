Следующая встреча в формате Рамштайн пройдет в ноябре

Фото: ТАСС/POOL/OLIVIER MATTHYS

Очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн пройдет в ноябре. Участники встречи обсудят подготовку Вооруженных сил Украины к зиме. Об этом сообщил начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк. Его слова приводит ТАСС.

Сообщается, что следующее заседание пройдет в ноябре. Дата встречи будет известна позже.

"Будет фокус на подготовке к зиме – противовоздушная оборона, артиллерия, боеприпасы", – сообщил Павлюк.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров также еженедельно созванивается с западными коллегами.

Последнее заседание в формате Рамштайн прошло 11 октября. Тогда Киев предложил участникам создать "коалицию развития оборонной индустрии" для локализации производства оружия на Украине. Кроме того, впервые в заседании очно принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что власти в Киеве не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте прошлого года, так как им этого не позволили США.