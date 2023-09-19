Военное руководство США проведет очередное заседание по Украине в Германии

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Высшее военное руководство США – глава Пентагона Ллойд Остин и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли посетят Германию, где проведут очередное заседание контактной группы по Украине. Об этом со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщает РИА Новости.

Заседание пройдет на авиабазе Рамштайн в Германии 19 сентября, его главной темой станет координация союзников для предоставления Киеву необходимой военной помощи.

Предполагается, что на предстоящей встрече высокопоставленные военные США проведут первые переговоры с новым главой минобороны Украины Рустемом Умеровым.

Глава Пентагона отметил, что данная встреча станет пятой, которая пройдет в личном формате. Он заявил, что встретится с партнерами по коалиции из почти 50 стран.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен рассказал, что американская сторона предоставит Киеву дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. 665,5 миллиона долларов направят на военную и гражданскую помощь.

При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отмечал, что позиция США относительно возможных поставок Украине ракетных комплексов ATACMS осталась прежней – они не передаются Киеву.

Западные страны передадут Украине десять танков Abrams в середине сентября