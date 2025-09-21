Володин назвал приоритетным вопрос поддержки участников СВО

Фото: ТАСС/ Михаил Синицын

Вопрос спецоперации и поддержки ее участников остается приоритетным. Об этом в MAX рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам надо думать о стране. Нам надо сделать все для людей и, конечно, для победы", – сказал председатель ГД.

По его словам, в России принято 140 законов, связанных с поддержкой бойцов СВО. Также сформирована система, которая является хорошей основой для того, чтобы решались вопросы и участников СВО, и их близких.

Как подчеркнул Володин, для этих целей постоянно корректируется законодательство, так как нужно изменять решения, чтобы они были более эффективными.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ разработать предложения по беззаявительному предоставлению мер поддержки через портал "Госуслуги" для ветеранов СВО и их семей. Подготовкой будут заниматься в том числе Минобороны, фонд "Защитники Отечества", а также исполнительные органы субъектов РФ.

Кроме того, президент России подписал закон, устанавливающий предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим, добровольцам и семьям погибших бойцов на СВО – до 30 дней.