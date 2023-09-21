Москва приняла к сведению заявление Баку о расследовании гибели ее миротворцев

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Москва приняла к сведению готовность Баку провести незамедлительное расследование гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе и привлечь виновных к ответственности. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета безопасности всемирной организации по ситуации в Нагорном Карабахе.

Он выразил сожаление, что российские миротворцы в очередной раз приняли на себя удар, выполняя свой долг.

"Приняли к сведению готовность азербайджанской стороны незамедлительно провести тщательное расследование этой трагедии и привлечь виновных к ответственности", – приводит слова Полянского ТАСС.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН подчеркнул, что миротворческий контингент России продолжает добросовестно выполнять поставленные задачи, несмотря на непростую ситуацию. Он отметил, что миротворцы делают все возможное для защиты мирного населения.

Полянский также отметил, что Москва исходит из того, что армяно-азербайджанское примирение должно сопровождаться надежными и ясными гарантиями безопасности и соблюдения прав населения Нагорного Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены.

Группа российских миротворцев погибла в Нагорном Карабахе в результате обстрела их автомобиля из стрелкового оружия. Военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

Впоследствии власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.



Переговоры Азербайджана и армян Карабаха закончились