Украина заявила об отказе от участия в сессии ПАСЕ

13:38
13:38
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Фото: ТАСС/EPA/PATRICK SEEGER
Делегация от Киева не будет участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил украинский депутат Богдан Яременко. Он подчеркнул, что власти намерены провести консультации с другими государствами, которые входят в СЕ, чтобы наметить план возвращения доверия к ассамблее.
"Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию", – написал Яременко в Facebook.
Ранее Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия в организации. Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран. Это Андорра, Азербайджан, Австрия, Кипр, Испания, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Турция. Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Латвия, Грузия, Литва и Украина.
26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций. За принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, против высказались 62, еще 15 воздержались.
После подтверждения полномочий России в ПАСЕ делегация Украины покинула зал заседаний.
Ассамблея также отклонила поправку к проекту резолюции, в соответствии с которой предлагалось отказать в восстановлении полномочий российской делегации. Группа парламентариев, в том числе от Украины, хотела изъять из резолюции фразу: "Ассамблея постановляет ратифицировать (подтверждает) полномочия делегации Российской Федерации".
Российская делегация впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Учрежденная в 1949 году Парламентская ассамблея Совета Европы (до 1974 года − Консультативная ассамблея) является старейшим международным парламентским институтом, одним из трех основных органов Совета Европы. Хотя ПАСЕ не принимает законы, ее участники обсуждают наиболее актуальные проблемы современного общества и международной политики.
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