Адвокат Севрук: ущерб по делу экс-замглавы МО РФ Булгакова составил 49 млн руб

21 августа, 15:17Политика
Фото: ТАСС/Алексей Ерешко
Сумма ущерба по делу бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, арестованного в рамках уголовного дела о коррупции, предположительно составляет около 49 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат Булгакова Сергей Севрук.
В беседе с ТАСС юрист уточнил, что это сумма контракта, из-за которого и было возбуждено дело. Однако Севрук подчеркнул, что эти деньги не были похищены.
"Она (сумма. – Прим. ред.) находится на счету подрядной организации, ее можно в любой момент вернуть", – заявил адвокат.
Кроме того, по делу бывшего заместителя министра обороны РФ арестованы еще два человека, сейчас они находятся в СИЗО.
Севрук уточнил, что это гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и бывший однокурсник Булгакова Геннадий Селезнев. Им также вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Булгаков был задержан 26 июля. Спустя некоторое время его арестовали по делу о коррупции. По информации спецслужб, он нес ответственность за материально-техническое обеспечение армии России.
В начале августа бывшему заместителю главы оборонного ведомства РФ предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ, связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.
Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков задержан по делу о коррупции