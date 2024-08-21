Адвокат Севрук: ущерб по делу экс-замглавы МО РФ Булгакова составил 49 млн руб

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Сумма ущерба по делу бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, арестованного в рамках уголовного дела о коррупции, предположительно составляет около 49 миллионов рублей. Об этом рассказал адвокат Булгакова Сергей Севрук.

В беседе с ТАСС юрист уточнил, что это сумма контракта, из-за которого и было возбуждено дело. Однако Севрук подчеркнул, что эти деньги не были похищены.

"Она (сумма. – Прим. ред.) находится на счету подрядной организации, ее можно в любой момент вернуть", – заявил адвокат.

Кроме того, по делу бывшего заместителя министра обороны РФ арестованы еще два человека, сейчас они находятся в СИЗО.

Севрук уточнил, что это гендиректор ООО "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев и бывший однокурсник Булгакова Геннадий Селезнев. Им также вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Булгаков был задержан 26 июля. Спустя некоторое время его арестовали по делу о коррупции. По информации спецслужб, он нес ответственность за материально-техническое обеспечение армии России.

В начале августа бывшему заместителю главы оборонного ведомства РФ предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ, связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.