FT: Зеленский испытывает давление на фронте и внутри страны

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Украинский лидер Владимир Зеленский испытывает давление на поле боя и внутри страны, сообщает News.ru со ссылкой на Financial Times.

Журналисты полагают, что сложившаяся ситуация вынуждает украинского лидера производить перестановки в правительстве страны. Зеленский считает, что это должно помочь ему укрепить устойчивость государства, уточняется в публикации.

До этого он назначил экс-главу министерства обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Также в государстве сменился премьер-министр, им стала Юлия Свириденко.

Ранее украинский лидер призвал Владимира Путина к личной встрече для урегулирования конфликта. Зеленский подчеркнул, что обеспечить длительный мир способен только такой формат переговоров.

При этом Киев продолжает диалог с Москвой по обмену пленными, а также выполняет стамбульские договоренности, отмечал украинский президент.

