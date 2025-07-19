Мэр Киева Кличко: Зеленский не контактирует с органами местного самоуправления Украины

19 июля, 15:56Политика
Фото: 123RF/wladyslawmus
Президент Украины Владимир Зеленский не контактирует с органами местного самоуправления в стране, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому телеканалу n-tv.
Он уточнил, что у украинского лидера также нет контакта с мэром столицы. По его мнению, "это неумно".
Кроме того, Кличко раскритиковал методы работы президента.
"В нашем обществе идут активные дискуссии по поводу методов, которые использует правительство, и они не всегда говорят о демократии. Мы понимаем – ситуация необычная, но мы никогда не должны терять демократические институты, демократические ценности, даже во время войны", – сказал глава Киева.
Он уклонился от ответа на вопрос журналиста о том, мог бы он представить себе, что станет президентом Украины. Кличко уточнил, что сначала страна должна закончить конфликт, а потом говорить о политических планах.
Между тем Верховный суд Украины 21 июля рассмотрит иск о назначении президентских выборов после истечения срока полномочий Зеленского. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что сохранение власти действующим президентом ставит под сомнение истинный выбор украинцев.
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