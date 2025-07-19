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19 июля, 12:39

Политика

Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить выборы президента

Фото: 123RF/promesaartstudio

Верховный суд Украины рассмотрит 21 июля иск о назначении президентских выборов после истечения срока полномочий действующего лидера Владимира Зеленского. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По словам парламентария, исковое заявление будет рассматриваться в 11:00 по московскому времени. Он считает, что сохранение власти Зеленским ставит под сомнение истинный выбор украинцев и делает происходящее похожим на "выбор без выбора".

Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года, однако их отменили. Сам Зеленский утверждал, что выборы в настоящее время несвоевременны.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил Зеленского в авторитаризме. Бывший лидер страны призвал не пытаться удерживать власть, поскольку у граждан может "лопнуть терпение", и тогда наступит "эффект кипящего котла".

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