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Политика

15:57

Переговоры РФ, Турции, Украины и ООН по зерну продолжаются в видеоформате – МИД РФ

политика

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Carsten Koall

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что переговоры РФ, Турции, ООН и Украины продолжаются в видеоформате.

"Переговоры идут достаточно динамично, стороны конструктивно участвуют в них, надеемся, что в ближайшее время удастся договориться", – приводит слова Руденко РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что продовольственный кризис в мире не получится преодолеть только за счет решения вопроса с украинским зерном и без снятия ограничений на поставки российского зерна и удобрений.

Руденко отметил, что эти два вопроса нужно решать параллельно.

"Без поставок российского зерна, удобрений, наверное, будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе", – подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоговый документ по зерновому коридору из Украины может быть подписан на текущей неделе. Он добавил, что Координационный центр в Стамбуле будет контролировать экспорт зерна по морю.

До этого российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин отметил, что в переговорах по вывозу украинского зерна есть продвижение, однако еще не все вопросы решены. Он также выразил благодарность своему коллеге за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.

Переговоры о восстановлении экспорта зерна близки к завершению – дипломат

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