Переговоры РФ, Турции, Украины и ООН по зерну продолжаются в видеоформате – МИД РФ

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что переговоры РФ, Турции, ООН и Украины продолжаются в видеоформате.
"Переговоры идут достаточно динамично, стороны конструктивно участвуют в них, надеемся, что в ближайшее время удастся договориться", – приводит слова Руденко РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что продовольственный кризис в мире не получится преодолеть только за счет решения вопроса с украинским зерном и без снятия ограничений на поставки российского зерна и удобрений.
Руденко отметил, что эти два вопроса нужно решать параллельно.
"Без поставок российского зерна, удобрений, наверное, будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе", – подчеркнул он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что итоговый документ по зерновому коридору из Украины может быть подписан на текущей неделе. Он добавил, что Координационный центр в Стамбуле будет контролировать экспорт зерна по морю.
До этого российская делегация представила на переговорах в Стамбуле ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отмечал, что РФ принимает участие в четырехсторонних переговорах по данному вопросу с коллегами из Турции, представителями ООН и делегацией Украины.
На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин отметил, что в переговорах по вывозу украинского зерна есть продвижение, однако еще не все вопросы решены. Он также выразил благодарность своему коллеге за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров.
Переговоры о восстановлении экспорта зерна близки к завершению – дипломат
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