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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо продолжение кризиса на Украине для удержания власти.

Он подчеркнул, что промежуточные выборы в Конгресс состоятся через три с половиной месяца, а Байдену важно сохранить в нем большинство сторонников.

"В противном случае ему может быть объявлен импичмент. И он вряд ли станет кандидатом на следующих президентских выборах, что планирует ... Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что тем временем Украина потеряла суверенитет.

"А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада", – добавил Володин.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц США сообщил, что сотрудники администрации Байдена все больше сомневаются в том, что Киев сможет вернуть под свой контроль территории, которые были утрачены с начала российской военной спецоперации.

Отмечалось, что некоторые советники американского лидера полагают, что президенту Украины следовало бы отказаться от бескомпромиссного курса на полную победу в конфликте, согласившись с возможностью территориальных уступок. При этом Вашингтон не намерен оказывать давление на Киев, чтобы тот согласился на уменьшение территории страны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

