Россия ввела санкции в отношении 26 граждан Канады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
Россия запретила въезд в страну 26 гражданам Канады. Мера принята в качества ответа на санкции в отношении представителей ряда ведомств, сообщается на сайте МИД РФ.
В санкционном списке оказались жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи, командующий ВВС генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий ВМС, вице-адмирал Ангус Иан Топши и командующий Сухопутными войсками, генерал-лейтенант Джослин Джо Пол.
"В ближайшее время последуют новые контрмеры в порядке реакции на враждебные действия правящего в Канаде режима Джастина Трюдо, взявшего на вооружение воинственную русофобию. О пополнении российского стоп-листа будет объявлено публично", – говорится в сообщении.
Накануне МИД Канады сообщил о введении санкций против 14 российских граждан, а также о запрете экспорта в Россию компьютерной техники и предметов роскоши. В санкционный список поапли российские олигархи, члены их семей, якобы приближенные к режиму Владимира Путина.
До этого премьер Канады сообщил о введении санкции против 40 российских физических лиц. В санкционный список попали 21 бизнесмен и 19 связанных с оборонным сектором РФ лиц. Премьер Канады также сообщил, что страна предоставит дополнительную военную помощь Украине, размере которой составит 38,7 миллиона долларов.
Также Канада ввела санкции против 14 физических лиц в России, включая бизнесменов и членов их семей. В частности, в этот список попали председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин. Также в список добавили Марию Лаврову, Катерину Тихонову, Марию Воронцову и Екатерину Винокурову.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россия ввела ответные санкции в отношении 61 гражданина Канады
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