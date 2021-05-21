Причастные к экстремистским организациям граждане не смогут участвовать в выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Причастные к экстремистским и террористическим организациям граждане не смогут участвовать в выборах. Соответствующие поправки к законопроекту об ограничении избирательного права внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Запрет на участие таких граждан в выборах депутатов Госдумы распространится на выборы всех уровней, передает ТАСС.
Под причастностью предлагается понимать непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической.
Кроме того, лица, которые выражали поддержку таким организациям, в том числе в Сети, также могут считаться причастными к их деятельности. К поддержке также относятся предоставление денежных средств, имущественная, организационно-методическая, консультативная или иная помощь.
Ранее в Госдуме в первом чтении был рассмотрен законопроект, предусматривающий запрет на участие в выборах в парламент для лиц, причастных к деятельности общественных или религиозных экстремистских объединений.
Изменения вносятся в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания".
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