Причастные к экстремистским организациям граждане не смогут участвовать в выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Причастные к экстремистским и террористическим организациям граждане не смогут участвовать в выборах. Соответствующие поправки к законопроекту об ограничении избирательного права внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Запрет на участие таких граждан в выборах депутатов Госдумы распространится на выборы всех уровней, передает ТАСС.

Под причастностью предлагается понимать непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической.

Кроме того, лица, которые выражали поддержку таким организациям, в том числе в Сети, также могут считаться причастными к их деятельности. К поддержке также относятся предоставление денежных средств, имущественная, организационно-методическая, консультативная или иная помощь.

Ранее в Госдуме в первом чтении был рассмотрен законопроект, предусматривающий запрет на участие в выборах в парламент для лиц, причастных к деятельности общественных или религиозных экстремистских объединений.

Изменения вносятся в закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания".