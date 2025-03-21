На Курской АЭС сообщили о штатной работе

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Курская атомная электростанция работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба АЭС.

Энергоблоки № 3 и 4 функционируют в соответствии с диспетчерским графиком мощности. Блоки № 1 и 2 в данный момент находятся в режиме эксплуатации "без генерации".

"Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", – уточнили в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет сообщил, что Россия зафиксировала попытку ядерного терроризма со стороны Украины путем атаки территории Курской АЭС, за чем последовало повреждение хранилища отработанного ядерного топлива. В ходе оперативного совещания в Курске во главе с председателем ведомства Александром Бастрыкиным присутствующие заявили, что в настоящее время устанавливаются причастные к попытке атаковать АЭС.

Помимо этого, следователи в совместной работе со службой безопасности выявили террористическую деятельность жителя Московского региона, который в 2023 году передал украинским спецслужбам координаты для нанесения БПЛА удара по аэродрому Курска. Мужчина задержан, ему предъявили обвинение, свою вину он не признал.