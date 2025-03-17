Глава "Росатома" предупредил о сохранении рисков безопасности для Курской АЭС

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Риски атак на Курскую АЭС сокращаются после активного наступления Вооруженных сил РФ в приграничье, но еще сохраняются. Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев, передает ТАСС.

Он напомнил, что недавно украинские власти заявили о продолжении атак на Курскую область. В связи с этим Лихачев указал, что пока никто не планирует смягчать уровень защиты Курской АЭС.

"Это касается и действующего объекта, действующей Курской станции, и курской стройки", – добавил глава "Росатома".

Однако российская сторона продолжает предпринимать усилия для физического запуска Курской АЭС, несмотря на все сложности, подчеркнул он. Лихачев выразил надежду, что такое важное для российской атомной энергетики событие будет реализовано.

Кроме того, он указал на сохранение напряженности на Запорожской АЭС и в Энергодаре. По его словам, на линии соприкосновения между ВС РФ и украинскими военными продолжаются серьезные бои. При этом глава "Росатома" обратил внимание, что противник наносит удары по позициям России в сотнях метров от территории станции.

"Возникают риски и для энергоснабжения города, для подстанций, для коммунальных станций, организующих теплоснабжение, водоснабжение", – подчеркнул Лихачев.

На данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области окружены. Сейчас идет их планомерное уничтожение, о чем доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов Владимиру Путину. Он также отметил, что украинские военные начинают активно сдаваться, видя бесперспективность сопротивления на данном направлении.

Путин в связи с этим поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить противника в Курской области. Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что операция по освобождению региона от украинских формирований находится в завершающей стадии.

