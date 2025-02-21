МИД РФ остановил рассмотрение запросов Литвы о документах граждан

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МИД России проинформировал посольство Литвы в Москве о прекращении рассмотрения запросов ведомства об истребовании личных документов граждан. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение консульского департамента министерства.

Дипломаты напомнили, что на протяжении длительного времени между Россией и Литвой существовала практика, подразумевавшая бесплатную пересылку друг другу документов о регистрации актов гражданского состояния, а также периоде и стаже работы по запросам, которые страны направляли друг другу в дипломатическом порядке.

Однако с начала 2024 года обращения российского посольства в Вильнюсе по этому поводу литовская сторона игнорировала.

"Принимая во внимание изложенное, основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством", – подчеркнули российские дипломаты.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова литовского президента Гинатаса Науседы, который назвал Калининград исторически литовским городом. Представитель Кремля подчеркнул, что Литва является враждебной страной для России, а также имеет собственные территориальные притязания.

