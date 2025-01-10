Президент Литвы Науседа назвал Калининград исторически литовским городом

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Президент Литвы Гинатас Науседа назвал Калининград исторически литовским городом. Об этом сообщает телеканал "360".

"Как бы ни старалась Россия, Караляучус никогда не станет Калининградом!" – написал Науседа на странице в соцсети X.

По его словам, "исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли". Однако следы литовской культуры необходимо сохранить, считает Науседа.

Ранее он высказал несогласие с решением сменить название Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса на "Литературный музей". На фоне этого Науседа обвинил Россию в переписывании истории и назвал подобное решение "неприемлемым".

При этом объект культурного наследия, в котором находится музей, будет иметь прежнее название.