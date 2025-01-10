Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил РФ в переписывании истории

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Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в переписывании истории. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Таким образом глава Литвы прокомментировал решение властей Калининградской области сменить название Музея литовского поэта XVIII века, Кристионаса Донелайтиса на "Литературный музей". Учреждение является филиалом Калининградского областного историко-художественного музея и находится в поселке Чистые Пруды, в 15 километрах от границы с Литвой.

"Что дальше? Сжигание книг? Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристийонасу Донелайтису, – это очередная неприемлемая попытка переписать историю", – высказался литовский президент.

При этом представитель музея сообщил, что название объекта культурного наследия регионального значения, в котором и находится музей, осталось прежним – "Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса". Он также добавил, что имя литовского поэта сохранилось и в экспозициях и в экскурсионных программах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова американского президента Джо Байдена о том, что военные США "освободили целый континент и буквально спасли мир", – попыткой трансформировать историю.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Европе молодое поколение может даже не знать, кто участвовал в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, поскольку их этому не учили. Он также добавил, что лишение своего народа исторических знаний может привести к определенным последствиям, например непониманию опасности возрождения фашизма.