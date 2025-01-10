Песков прокомментировал заявление президента Литвы по Калининграду

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Литва является враждебной страной для России, а также имеет собственные территориальные притязания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о Калининграде.

"Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания", – сказал представитель Кремля.

Ранее Науседа назвал Калининград исторически литовским городом и призвал сохранить в нем следы литовской культуры. При этом, по его словам, "исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли".

Кроме того, он отрицательно высказался о решении сменить название Музея литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса на "Литературный музей". На фоне этого Науседа обвинил Россию в переписывании истории, назвав подобное решение "неприемлемым".