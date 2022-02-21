В ЛДПР опровергли сведения о тяжелом состоянии Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В ЛДПР опровергли информацию о тяжелом состоянии Жириновского. В пресс-службе партии рассказали РИА Новости, что политик постепенно идет на поправку.

Информация о тяжелом состоянии лидера ЛДПР появилась ранее в СМИ. Отмечалось, что у Жириновского отрицательный тест на коронавирус, однако состояние политика остается тяжелым: у него поражение легких 50–75% и двусторонний отит.

"Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку", – подчеркнули в пресс-службе партии в ответ на данную информацию.

О госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы стало известно 9 февраля. Отмечалось, что политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Однако позже в Минздраве заверили, что состояние лидера ЛДПР стабильно.

Через несколько дней в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения.