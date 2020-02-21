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Политика

10:23

Путин объяснил причины "растаскивания" России и Украины

политика за рубежом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин отметил, что сотрудничество между Украиной и Россией идет вразрез с интересами ряда стран, сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что доброжелательные отношения между двумя странами создадут глобального конкурента в Европе и в мире. Для многих стран такой расклад дел невыгоден. При этом Путин не уточнил, какие конкретно государства будут испытывать проблемы при сотрудничестве России и Украины.

"Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", – подчеркнул Путин.

Ранее об опасности саботажа минских соглашений рассказал постпред России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что для многих украинцев этот договор является единственной надеждой на мир.

Также президент Украины Владимир Зеленский предложил России идею о совместном патрулировании в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что прежде необходимо выяснить позицию непризнанных республик по этому вопросу.

Кроме того, Песков рассказал, что точная дата следующего саммита в "нормандском формате" пока еще не определена.

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