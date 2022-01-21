Пресс-секретарь Зеленского назвал слова об оккупации Харькова гипотетическими

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Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, комментируя слова президента Украины о якобы планах России оккупировать Харьков, отметил, что это был просто пример, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что это лишь гипотетический сценарий. По его словам, Зеленский не имел в виду, что Харьков оккупируют.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, призвал украинцев не паниковать из-за заявлений президента.

Владимир Зеленский заявил о том, что Россия якобы собралась оккупировать Харьков. По его мнению, это станет началом крупномасштабной войны.

"Если Россия решит начать эскалацию, то, конечно, она будет это делать на тех территориях, где исторически проживают люди, связанные родственно с Россией. Харьков, который находится на территории Украины, может быть оккупирован", – заявил украинский лидер в интервью The Washington Post.

Ранее депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что в случае гипотетической войны с Россией Зеленский сразу же покинет территорию страны. Кроме того, Кива считает, что у простых украинцев вряд ли будут стимулы для участия в боевых действиях.



18 января стало известно, что Канада на фоне роста напряженности между Россией и НАТО перебросила на Украину отряд спецназа. Отмечалось, что подразделениям поставили задачу по разработке плана эвакуации для сотрудников диппредставительств в случае "полномасштабного вторжения" России на Украину. При этом в правительстве и Вооруженных силах Канады официально не подтвердили данную информацию.

Зеленский призвал граждан государства не паниковать и не скупать гречку и спички в связи с последней информацией о вероятном вторжении РФ. Он уточнил, что страна готова к обороне, а народу следует верить лишь официальным сведениям и не паниковать, забирая вклады в финансовых организациях.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет планов по осуществлению военного вторжения. Он отметил, что все соответствующие обвинения являются ложными.

