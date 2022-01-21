В Раде предсказали реакцию Зеленского в случае начала войны с Россией

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Фото: depositphotos/palinchak
В случае гипотетической войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский сразу же покинет территорию страны, считает депутат Верховной рады Илья Кива.
"<...> приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Кроме того, Кива считает, что у простых украинцев вряд ли будут стимулы для участия в боевых действиях.
"А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? <...> За независимость? Так ее давным-давно нет", – добавил украинский политик.
Во вторник, 18 января, стало известно, что Канада на фоне роста напряженности между Россией и НАТО перебросила на Украину отряд спецназа. Отмечалось, что подразделениям поставили задачу по разработке плана эвакуации для сотрудников диппредставительств в случае "полномасштабного вторжения" России на Украину. При этом в правительстве и Вооруженных силах Канады официально не подтвердили данную информацию.
Ранее Зеленский призвал граждан государства не паниковать и не скупать гречку и спички в связи с последней информацией о вероятном вторжении РФ. Он уточнил, что страна готова к обороне, а народу следует верить лишь официальным сведениям и не паниковать, забирая вклады в финансовых организациях.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет планов по осуществлению военного вторжения. Он отметил, что все соответствующие обвинения являются ложными.
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