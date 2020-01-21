Политолог обсудил команду нового премьер-министра

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал структуру и новый состав кабинета министров. Он прежде всего указал на серьезные изменения в структуре правительства, передает телеканал Москва 24.

"Серьезные изменения произошли, особенно в ведомствах, произошло утверждение главы ФНС, который привез своего главу аппарата. Также назначен один из его представителей среди вице-премьеров. Произошло серьезное ослабление министерства экономического развития, то есть ряд ведомств теперь подчиняются напрямую премьер-министру", – пояснил политолог.

Абзалов указал и на то, что раньше было 10 вице-премьеров, а сейчас их 9. При этом первый вице-премьер теперь не глава Минфина, а сейчас это советник президента Андрей Белоусов.

Эксперт также отметил, что Белоусов считается одним из апологетов активного инвестирования государства в экономику. С ним связана серьезная поддержка национальных проектов. Он пояснил, что особенность нового правительства состоит в том, что оно будет тратить денежные средства.



Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций Если говорить в экономической политике, то мы переходим от схемы сбережения к сфере эффективного экономического развития. Именно поэтому глава ФНС становится премьер-министром, а первым замом становится человек, который является идеологом проведения денежных средств.

Согласно указу президента, вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко.

Одновременно с этим сразу семь вице-премьеров предыдущего правительства покинули должности. Со своих постов ушли Антон Силуанов, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко. Часть из них вошли в состав обновленного правительства России.

Антон Силуанов сохранил пост руководителя министерства финансов РФ, а Константин Чуйченко сменил Александра Коновалова в должности главы Минюста.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал ключевые задачи нового правительства. По его словам, приоритет необходимо отдать тем сферам, которые направлены на улучшение уровня жизни населения. Именно такой деятельности и ожидают от правительства, считает Мишустин.

Владимир Путин поздравил министров правительства Михаила Мишустина с назначением и пожелал успехов в работе. "Уверен, что это будет в жизни каждого из вас серьезным испытанием и серьезным событием. Я искренне желаю всем вам успехов", – сказал президент на встрече в Доме правительства.

15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, экс-премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. 16 января новым главой правительства был назначен 53-летний Михаил Мишустин.

