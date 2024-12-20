Ирландский журналист Боуз раскритиковал Запад за отсутствие представителей СМИ из РФ

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Ирландский журналист Чей Боуз напомнил западным странам о российских журналистах после пресс-конференции Владимира Путина.

Боуз указал на то, что во время прямой линии российский президент открыто отвечал на вопросы иностранных журналистов, в частности, сотрудника американского телеканала NBC Кира Симмонса.

"Где российские журналисты в Британии и США? Запрещены, ограничены, унижены, репрессированы", – написал Боуз в соцсети X.

В рамках пресс-конференции Кир Симмонс задал Владимиру Путину вопрос о пропавшем в Сирии 12 лет назад американском журналисте Остине Тайсе.

Российский лидер пообещал журналисту, что спросит у экс-президента Сирии Башара Асада о судьбе Тайса. Он также отметил, что еще не встречался с Асадом после его прибытия в Москву. Однако он заявил, что собирается поговорить с ним.

"Итоги года" с российским лидером прошли в четверг, 19 декабря, в столичном Гостином Дворе. Они длились 4 часа 27 минут. В этом году президент ответил на 76 вопросов, включая 14 по тематике специальной военной операции.

В эфире прозвучали обращения к Путину от 6 иностранных изданий, включая журналистов от недружественных стран – США и Великобритании.