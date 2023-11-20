Премьер Катара 21 ноября начнет визит в Россию и Британию

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Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани со вторника, 21 ноября, посетит Россию и Великобританию в рамках миссии глав МИД семи арабских и мусульманских стран по прекращению войны в секторе Газа. Об этом сообщает катарское агентство новостей QNA.

"Премьер-министр и министр иностранных дел Мухаммед бен Абдеррахман бен Джассим Аль Тани начнет послезавтра, во вторник, турне в Российскую Федерацию и Великобританию в рамках раунда официальных визитов ряда министров иностранных дел братских стран в страны – постоянные члены Совета Безопасности ООН, чтобы предпринять действия для немедленного прекращения войны", – сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Он уточнил, что во время визита планируется запустить серьезный политический процесс для достижения прочного мира на Ближнем Востоке в соответствии с одобренными международными нормами. По словам представителя катарского МИД, речь будет идти также о принятии мер сдерживания Израиля и прекращении их преступлений против человечества. Кроме того, диалог будет вестись об обеспечении коридоров для доставки срочной помощи в сектор Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли более 12,3 тысяч человек.

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