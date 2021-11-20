Украина возобновляет импорт электроэнергии из Белоруссии с 21 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Импорт электроэнергии из Белоруссии украинские энергопоставщики намерены возобновить с 21 ноября. Об этом сообщается на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии.
Известно, что осуществляться поставки такой мощностью будут в воскресенье в течение 23 часов.
Ранее некоторые участники энергорынка Украины получили уведомление от белорусской компании "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии. По мнению депутата Верховной рады Евгения Шевченко, данное решение обусловлено отсутствием экономической выгоды для экспорта электроэнергии.
6 ноября, Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину. Тогда сообщалось, что они будут осуществляться в течение ноября.
До этого восемь украинских компаний выкупили 2 200 мегаватт доступной мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре.
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