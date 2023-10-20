Израильское правительство решило закрыть катарский телеканал Al Jazeera в Израиле – СМИ

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Израильское правительство утвердило правила, позволяющие закрыть бюро катарского телеканала Al Jazeera в еврейском государстве. Об этом сообщает местное государственное радио Kan.

По информации радиостанции, 16 октября израильская служба разведки "Моссад" поддержала предложение министра связи Израиля Шломо Каръи закрыть в стране соответствующее бюро.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороны на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек. В числе жертв конфликта также оказались 19 россиян.

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