Международный обозреватель назвал обострение на Ближнем Востоке предсказуемым

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Обострение на Ближнем Востоке было предсказуемым, сообщил радио КП международный обозреватель телеканала RT Александр Гурнов.

По его словам, США поломали четырехсторонний формат урегулирования ближневосточного конфликта.

"Отчасти мы сами в этом виноваты, потому что после войны в Заливе мы практически ушли с Ближнего Востока. И отдали это на откуп Западу, нашим западным партнерам, как мы тогда любили их называть", – считает эксперт.

Он добавил, что проблема Запада заключается в том, что он по-прежнему умеет отстаивать свои интересы только способами, которыми делает это уже многие века, то есть колониальными, постколониальными и так далее.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороны на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек. В числе жертв конфликта также оказались 19 россиян.

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек