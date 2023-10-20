20 октября, 08:55Политика
Международный обозреватель назвал обострение на Ближнем Востоке предсказуемым
Фото: ТАСС/AP/Mohammed Dahman
Обострение на Ближнем Востоке было предсказуемым, сообщил радио КП международный обозреватель телеканала RT Александр Гурнов.
По его словам, США поломали четырехсторонний формат урегулирования ближневосточного конфликта.
"Отчасти мы сами в этом виноваты, потому что после войны в Заливе мы практически ушли с Ближнего Востока. И отдали это на откуп Западу, нашим западным партнерам, как мы тогда любили их называть", – считает эксперт.
Он добавил, что проблема Запада заключается в том, что он по-прежнему умеет отстаивать свои интересы только способами, которыми делает это уже многие века, то есть колониальными, постколониальными и так далее.
7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".
8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.
Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороны на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек. В числе жертв конфликта также оказались 19 россиян.
Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек
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