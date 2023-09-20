Минобороны РФ сообщило об обстреле бронемашины миротворцев в Карабахе

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Бронеавтомобиль миротворцев РФ обстреляли в Нагорном Карабахе 19 сентября, никто не пострадал. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Обстрел произошел, когда российские миротворцы сопровождали мирных граждан. В результате была повреждена бронемашина РФ БТР-82А. В ведомстве отметили, что никто из гражданского населения и миротворцев не пострадал.

Также в Минобороны сообщили, что уже около 3 154 граждан, из которых 1 428 детей, эвакуированы в Карабахе с начала боевых действий.

"С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов", – добавили в бюллетени.

По информации ведомства, всем эвакуированным предоставили места для отдыха и питание. Кроме того, медпомощь понадобилась 16 пострадавшим.

Ранее Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Свои действия Баку объяснил необходимостью восстановления конституционного строя в регионе.



Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в азербайджанском военном ведомстве обещали, что мирные граждане и инфраструктура региона не пострадают от операции.

По последним данным, после начала боевых действий погибли не менее 32 человек, в том числе дети. Еще больше 200 человек получили травмы.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Вопросы, поставленные Азербайджану о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, будут подняты на встрече между представителями местного армянского населения и представителями Баку. Встреча пройдет в городе Евлах 21 сентября.

Автомобиль с миротворцами РФ попал под обстрел в Нагорном Карабахе