МИД РФ призвал конфликтующие в Карабахе стороны немедленно остановить кровопролитие

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Россия призывает конфликтующие стороны исключить жертвы среди гражданских в Нагорном Карабахе и остановить кровопролитие. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"В связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе настоятельно призываем конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения", – указано в сообщении.

В МИД заявили, что признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана, изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Кроме того, это изменило положение Российского миротворческого контингента, подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что с момента размещения контингента, ими добросовестно выполнялись задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между азербайджанской и армянской сторонами. В МИД подчеркнули, что и сейчас российские миротворцы оказывают содействие гражданскому населению и занимаются эвакуацией.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало главным приоритетом безотлагательное возвращение к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей, остановку вооруженного противостояния и обеспечение безопасности населению Нагорного Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Минздрав региона заявил, что в результате обстрела пять гражданских погибли, раненых не менее 80, из них 15 – мирные жители.

Главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовали от властей Азербайджана прекратить боевые действия на их территории и заявили, что готовы сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху