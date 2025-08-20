Захарова назвала карту Украины в Белом доме "оплеухой" для Зеленского

Фото: ТАСС/Валентин Антонов

Карта Украины, которую разметили во время переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, стала "оплеухой" для Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, это должно было "взбодрить" Зеленского, однако окончательно "привести в чувство" украинского лидера будет "очень сложно". Кроме того, карта наглядно демонстрировала Украине и европейским союзникам, "сколько они потеряли".

По информации испанской газеты El Pais, канцлер Германии Фридрих Мерц выразил облегчение из-за того, что встреча прошла хорошо и даже "превзошла" ожидания, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По данным издания, с этим согласились в Брюсселе, поскольку многие "морально готовились к катастрофе".

Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами прошла 18 августа. Она состоялась после переговоров американского президента с Владимиром Путиным на Аляске.

Американский лидер назвал встречу очень плодотворной, по его словам, обсуждались гарантии безопасности Украине, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США. При этом известно, что в рамках диалога Трамп пригрозил прекратить поддержку Украине.

