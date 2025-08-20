ТАСС: бывший депутат Гаджиев передал Западу закрытые сведения за 45 млн долларов

Фото: legion-media.com/Владимир Гердо (Магомед Гаджиев признан в РФ иноагентом)

За раскрытие сведений закрытого характера бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев (признан в России иноагентом) получил от американских правительственных структур не менее 45 миллионов долларов. Это выявил департамент госэффективности правительства США, сообщил ТАСС источник в российской Генпрокуратуре.

По информации ведомства, после начала СВО Гаджиев выехал за границу, где выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем он сам рассказал в видеозаписи в телеграм-канале.

Генпрокуратура также подала иск о признании экс-депутата, его сожительницы Нины Коломийцевой, сына и сестры экстремистским объединением, рассказал ранее собеседник СМИ.

Коломийцева, как указала ГП, финансирует Украину и ее вооруженные формирования, а сын и сестра Гаджиева выступают держателями принадлежащих ему активов, тем самым обеспечивая финансовую поддержку экстремистской деятельности.

Гаджиева исключили из партии "Единая Россия" в мае 2023 года за действия, дискредитирующие фракцию. Тогда же он попал в реестр иноагентов. В феврале 2024-го бывшего депутата МВД объявило в розыск по уголовной статье.