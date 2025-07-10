Экс-директор РАЭК Гребенников арестован по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова по делу о госизмене. Об этом свидетельствуют данные картотеки инстанции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Гребенникову меру пресечения в виде заключения под стражу. Заседание проходило в закрытом режиме.

Экс-директору предъявлено обвинение по статье о передача данных, составляющих государственную тайну, иностранным структурам.

Летом 2025 года Гребенников был приговорен к 7 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Он был задержан в январе.

Ранее СМИ писали, что директору МХАТ имени М. Горького и худруку Михайловского театра Владимиру Кехману было предъявлено обвинение в растрате. Он был отпущен под подписку о невыезде.