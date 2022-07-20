Захарова стихами отреагировала на занятость Байдена

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала стихами занятость американского лидера Джо Байдена.

В своем телеграм-канале дипломат привела ответ пресс-секретаря Белого дома на вопрос о том, что Байден делал вчера и сегодня. По словам представителя президента США, "он был очень занят проблемами американского народа".

Захарова отметила, что сюда отлично подходят строки Леонида Филатова:

"Утром мажу бутерброд –

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот!"

Ранее Захарова назвала косноязычием высказывание вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис о плане спасения США. Она также отметила очевидную деградацию американских политиков и предложила сравнить их высказывания с выступлениями Мартина Лютера Кинга.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.