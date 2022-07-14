Захарова прокомментировала слова вице-президента США о плане по спасению Штатов

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала косноязычием высказывание вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис о плане спасения США, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Когда много врут и живут в сюрреалистическом мире собственных болезненных иллюзий, начинается расстройство речи и косноязычие", – отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова также отметила очевидную деградацию американских политиков и предложила сравнить их высказывания с выступлениями Мартина Лютера Кинга.

Ранее Мария Захарова ответила словами из песни Бритни Спирс Baby One More Time на заявленные представителем госдепа Недом Прайсом условия встречи главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.