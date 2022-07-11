Захарова назвала Трасс кровожадной и деструктивной особой

Фото: AP Photo/Alastair Grant
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующую на пост британского премьера, кровожадной особой.
До этого Трасс пообещала обеспечить поражение России в спецоперации, если ее изберут премьером.
"Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути", – написала дипломат в своем телеграм-канале, прикрепив фотографию Трасс на танке.
Ранее Захарова прокомментировала отъезд министра иностранных дел Великобритании накануне заседания G20. Она заявила, что его можно считать бойкотом российской делегации.
Позднее стало известно, что Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства.
Политик пообещала начать снижать налоги в стране с первого дня премьерства. В частности, она заявила, что намерена сократить корпоративный налог, а также отменить повышение взносов в систему национального страхования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: