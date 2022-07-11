Захарова назвала Трасс кровожадной и деструктивной особой

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующую на пост британского премьера, кровожадной особой.

До этого Трасс пообещала обеспечить поражение России в спецоперации, если ее изберут премьером.

"Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути", – написала дипломат в своем телеграм-канале, прикрепив фотографию Трасс на танке.

Ранее Захарова прокомментировала отъезд министра иностранных дел Великобритании накануне заседания G20. Она заявила, что его можно считать бойкотом российской делегации.

Позднее стало известно, что Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства.

Политик пообещала начать снижать налоги в стране с первого дня премьерства. В частности, она заявила, что намерена сократить корпоративный налог, а также отменить повышение взносов в систему национального страхования.

