В Госдуме оценили слова Порошенко о Крыме

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который пообещал отобрать Крым у России. Об этом сообщает RT.

По мнению парламентария, высказывание Порошенко является попыткой выйти из политического забвения. Тема Крыма, считает Бальбек, является для этого удобной.

"Конечно, экс-президенту Украины сегодня очень не хватает внимания и влияния. Поэтому и было сделано заявление про полуостров, благо выполнять не надо, можно все провалы свалить на действующую власть", – добавил депутат.

Бывший президент Украины Петр Порошенко ранее обратился к крымским татарам и украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам. В своей речи политик заявил, что отберет Крым у России за год.