Сайты госорганов Крыма подверглись хакерской атаке

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Несколько сайтов госорганов Республики Крым подверглись массовой хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент восстанавливают работу ресурсов.

"В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена", – уточнил советник главы республики Олег Крючков.

Ранее национальный комитет Республиканской партии Соединенных Штатов опроверг сообщения о кибервзломе, хакерам не удалось получить данные.

В начале июля британские и американские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление РФ в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру. В свою очередь в посольстве РФ в Соединенных Штатах опровергли эту информацию.

В диппредставительстве добавили, что для России является приоритетом борьба с киберкриминалом и она противодействует таким преступлениям.