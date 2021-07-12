Американцы вспомнили про Крым после слов экс-главы Госдепа о Путине

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Зрители телеканала Fox News поспорили после слов бывшего главы Госдепа Майка Помпео.

В одном из своих выступлений он говорил про меры предотвращения хакерских атак и заявил, что Владимир Путин видит слабость действующего лидера США Джо Байдена, поэтому Вашингтону следует пригрозить Москве "серьезными последствиями", если на объекты Соединенных Штатов нападут российские хакеры.

Некоторым пользователям не понравилась такая риторика Помпео и они призвали как можно быстрее остановить конфронтацию между двумя странами, напомнив, что причиной таких отношений, в частности, стал референдум о вхождении Крыма в состав России.

"Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряженности. <...> Крым принадлежал России в течение нескольких сотен лет", – приводит слова одного из пользователей РИА Новости.

Один из зрителей телеканала отметил, что "практически все видят слабость Байдена", другие назвали США "одним из главных киберпреступников на планете".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предостерег Соединенные Штаты от попыток вести диалог с Россией с позиции силы.

Он также подчеркнул, что российско-американский саммит в Женеве прошел "в откровенном и деловом ключе". Кроме того, Владимир Путин четко обозначил, что результат на всех направлениях возможен только через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов и строго на паритетных началах. Однако, отметил Лавров, сразу после завершения переговоров официальные лица США "с удвоенной силой взялись за прежние нотации".