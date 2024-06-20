Экс-командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродский объявлен в розыск в РФ

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского по уголовной статье. В базе данных ведомства не уточняется название статьи, по которой ведется розыск.

Между тем в феврале украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что планирует отстранить от должности Забродского, который принимал участие в силовой операции Киева в Донбассе.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего замминистра обороны Украины Петра Мехеда и экс-замначальника Генерального штаба ВСУ Виктора Бокия. В мае СК РФ заочно предъявил им обвинение. По информации следствия, Бокия и Мехед руководили так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В результате их преступных действий погибли и получили ранения 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.