Экс-глава "Роскосмоса" Борисов назначен сенатором Совфеда от Архангельской области

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Бывший генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов назначен сенатором Совета Федерации от Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ губернатора региона Александра Цыбульского.

"Наделить Борисова Юрия Ивановича полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Архангельской области на срок моих полномочий", – говорится в документе.

Владимир Путин освободил Борисова от должности главы "Роскосмоса" 6 февраля. Вместо него гендиректором госкорпорации стал Дмитрий Баканов, который в период с 2011 по 2019 год возглавлял компанию "Спутниковая система "Гонец".

Вскоре президент РФ назначил Борисова своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что у государства не было претензий к работе Борисова. Он объяснил, что смена главы "Роскосмоса" связана с ротацией.

