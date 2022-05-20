Госсекретарь США заявил, что РФ в 90-х годах отказалась от вступления в НАТО

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Россия сама отказалась от предложения вступить в НАТО в 1990-х годах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает RT.

По его словам, этот вопрос обсуждался в то время, однако Москва решила, что не хочет этого делать.

Блинкен также прокомментировал опасения РФ в вопросе расширения НАТО на восток. Он отметил, что Альянс является оборонительным союзом, который не имеет агрессивных намерений против Москвы.

"Он никогда не нападал на Россию, не нападет на нее. У него нет планов нападать на Россию", – подчеркнул Блинкен в эфире The Late Show with Stephen Colbert.

Ранее Владимир Путин рассказал, что бывший президент США Билл Клинтон холодно отнесся к предложению вступления России в НАТО в 2000-х годах.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

