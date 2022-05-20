Госсекретарь США заявил, что РФ в 90-х годах отказалась от вступления в НАТО

Фото: ТАСС/Michal Fludra/Zuma
Россия сама отказалась от предложения вступить в НАТО в 1990-х годах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает RT.
По его словам, этот вопрос обсуждался в то время, однако Москва решила, что не хочет этого делать.
Блинкен также прокомментировал опасения РФ в вопросе расширения НАТО на восток. Он отметил, что Альянс является оборонительным союзом, который не имеет агрессивных намерений против Москвы.
"Он никогда не нападал на Россию, не нападет на нее. У него нет планов нападать на Россию", – подчеркнул Блинкен в эфире The Late Show with Stephen Colbert.
Ранее Владимир Путин рассказал, что бывший президент США Билл Клинтон холодно отнесся к предложению вступления России в НАТО в 2000-х годах.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении заявила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.
Анкара заблокировала рассмотрение заявок на членство в НАТО Финляндии и Швеции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: