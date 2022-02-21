Путин рассказал, как отнесся в 2000-х годах Клинтон к вступлению России в НАТО

Фото: ТАСС/Величкин Сергей, Родионов Владимир

Владимир Путин рассказал, как отнесся в 2000-х годах экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон к вступлению России в Североатлантический Альянс. Об этом он сообщил в ходе обращения к россиянам.

"Скажу, о чем не говорил никогда – спрашивал в начале 2000-х у Клинтона про отношение ко вступлению России в НАТО, но те отнеслись холодно", – заявил президент.

Ранее в ходе своего обращения к россиянам российский лидер заявил, что РФ имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности. Кроме того, Путин подчеркнул, что страна так и собирается поступать.