РФ имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности – Путин

Фото: kremlin.ru
Россия имеет полное право принимать ответные меры для своей безопасности. Об этом заявил Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что страна так и собирается поступать.
Ранее Путин заявил, что украинская власть ведет дело к полной десуверенизации государства. Также российский президент отметил, что ситуация в Донбассе на сегодняшний день приняла критический характер.
В ходе своего обращения глава РФ также заявил, что Украину сейчас можно назвать "именем Ленина", который является ее автором и архитектором.
Глава государства подчеркнул, что для РФ Украина является не просто соседней страной, а неотъемлемой частью собственности истории и духовного пространства.
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