Подполье: удар по порту города Южный уничтожил ангар с водными беспилотниками

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ нанесли 19 апреля удар по порту города Южный, расположенного в пригороде Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В результате они уничтожили ангар, где хранились водные беспилотники. Лебедев сообщил, что, по его источникам, со стороны Южного и в сторону города виден черный дым.

Ранее сообщалось, что два портовых терминала, которые специализируются на перевалке агропродукции, были поражены в порту близ Одессы.

В украинском министерстве инфраструктуры заявили, что один из терминалов принадлежал компании из Сингапура "Дельта Вилмар". Это предприятие является крупнейшим производителем рафинированного подсолнечного масла на Украине.

17 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев доложил об ударе российских войск по инфраструктуре порта в районе Одессы. Тогда, по его словам, дороги в сторону порта и набережной были оцеплены, пропускали только машины скорой помощи.

До этого ВС РФ атаковали военный аэродром в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области. Лебедев уточнил, что на месте произошла детонация.

